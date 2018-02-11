تخصيص أماكن للمواطنين أصحاب عربات الأطعمة بجدة وتحذير من الوافدين
أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة الأستاذ محمد البقمي ، إن الأمانة تسعى لتوفير الأماكن المخصصة لعربات الأطعمة للمواطنين .
وأهاب ” البقمي ” المواطنين ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” اليوم الأحد بعدم التعامل مع الوافدين ممن يملكون هذه العربات .
وأشار الأستاذ محمد البقمي ، إلى أن الأمانة تعمل على توفير الأماكن التي يجلس بها المواطنين من أجل تحصيل الرزق ، قائلًا ” هم أولى من الوافدين المخالفين بذلك ” .
وأوضح متحدث أمانة جدة ، إن هناك أكثر من 100 مخالفة تم رصدها بكورنيش جدة ، لافتًا إلى فرض غرامات وتشديد الرقابة على المخالفين في الأماكن العامة .
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