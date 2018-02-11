مصرع مدير مدرسة بعد تعرضه للدهس بالرياض

عادل الحربي (صدى):

توفى مدير إحدى المدارس بمدينة الرياض، اليوم الأحد، عقب تعرضه للدهس أمام مدرسته إثر حادث سير مأساوي.

وأعرب منسوبو مكتب التعليم بقرطبة، عن مواساتهم لذوي الفقيد، قائد متوسطة أمجاد قرطبة.

فيما قال زملائه على موقع التواصل ” تويتر ” : ” يتقدم منسوبو مكتب التعليم بقرطبة بالعزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد المربي قائد متوسطة أمجاد قرطبة بحي قرطبة، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث سير أمام مدرسته، غفر الله له وأسكنه جنته وألهم ذويه وزملائه وطلابه الصبر ووفقهم للاحتساب ” .