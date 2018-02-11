الجامعة الإسلامية تعتمد ترقية 210 موظفًا

نايف السالم(صدى):

أصدر مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي ، قرارًا باعتماد محضر ترقيات الإداريين للمرتبة العاشرة فما دون خلال الفترة الأولى لهر ربيع الثاني من العام الهجري الجاري ، شاملًا الموافقة على ترقية 210 موظفًا في مختلف الإدارات والكليات بالجامعة وفروعها .

ومن جانبه ، أكد مدير عام شؤون هيئة التدريس والموظفين ، الأستاذ سلمان بن طالع السحيمي ، إن هذا العدد من الترقيات يعد الأكبر في تاريخ الجامعة الإسلامية ، وهو ما يشير إلى عمل لجنة الترقيات بمهنية لتحقيق تطلعات معالي مدير الجامعة بترقية المستحقين لذلك وفقًا لمعايير الاستحقاق التي كفلها النظام .

وأوضح ” السحيمي ” ، أن هذه الجولة من الترقيات تعد الأولى لهذا العام ، حيث يتبعها جولة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة .

وتمثلت الترقيات فيما يلي :

( 10 ) موظفين من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة .

( 15 ) موظفاً من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة .

( 27 ) موظفاً من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة .

( 55 ) موظفاً من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة .

( 46 ) موظفاً من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة .

( 39 ) موظفاً من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة .

( 13 ) موظفاً من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة .

( 5 ) موظفين من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة .

وشملت أسماء من صدر قرارًا بترقيتهم :

خالد بن مناور سعيد البلادي

علي بن عبدالرحمن عبدالعزيز العمرو

محمد بن عبدالقدوس محمد قاسم

فهد بن سعد حسين الزهراني

حميد بن فويلح سعد الجهني

عبدالسلام بن بنيان عوض الله الأحمدي

وليد بن عاطي عطية الله الجهني

ناصر بن مرزوق نفاع الرحيلي

حمود بن بشيبش حميد الصاعدي

أحمد بن محمد سالم الصبحي

رجاء بن عايض هديرس المحمدي

يوسف مبارك بشير الجهني

هندي بن دخيل فرج الذبياني

محمد بن وصل الله بطي المطيري

محمد بن سالم ناصر الحارثي

صالح بن راضي سعد الصاعدي

محمد بن عبدالرحمن حسين الموسى

خالد بن علي سعيد الأحمدي

عصام بن حمزه كردي

سعد بن سعيد عائش السهلي

فيصل بن محمد معتوق الأحمدي

مالك بن سلامة ضويعن الأحمدي

حسن بن عبدالعزيز علي الجزائري

عطية بن حمدان عطية الشريف

عوض بن نامي ضيف الله الرحيلي

إسحاق بن محمد نور الخليفة

تركي بن أحمد عبدالله كاتب

عدنان بن ثابت عبدالكريم الأحمدي

باسم بن عبدالله سليمان الأحمدي

حازم بن عبدالعزيز سندي

عادل بن عاطي عطية الله الجهني

سعود بن عليان صامل الرحيلي

حازم بن فيصل مساعد العوفي

عبدالله بن سليمان واصل الأحمدي

فهد بن محمد طالب الأحمدي

عبدالله بن علي علي عبده

عبدالله بن سعد دخيل الله العوفي

خالد بن منصور محمد الشهري

عيد بن تميران فضي الحجيلي

عبدالرحمن صلاح نجم الحربي

عبدالله بن عواد عيد الحجيلي

محمد بن عتيق عمر القايدي

إبراهيم بن صالح عويش الحازمي

ماهر بن محمدي سعيد خضر الصبحي

محمد بن سليمان سلمان الصاعدي