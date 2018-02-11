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حساب المواطن يوضح حقيقة عدم إيداع الدفعة الثالثة لشخص

حساب المواطن يوضح حقيقة عدم إيداع الدفعة الثالثة لشخص
عادل الحربي(صدى):

أوضحت إدارة برنامج ” حساب المواطن ” ، سبب عدم استلام أحد المواطنين للدفعة الثالثة من الدعم اليوم الأحد ، على الرغم من استلامه الدفعة الأولى والثانية .

أشار حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء على ” تويتر ” ، في رده على استفسار أحد المواطنين ، إلى أن في حال عدم وجود مدفوعات فهذا يعني أن إجمالي دخل الأسرة أعلى من الحد المانع ، لافتًا إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية بالدخول إلى ( هنا ) .

 


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