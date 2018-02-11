بالصور.. وفاة شخصين في حادثي دهس بمكة

نايف السالم(صدى):

توفى شخصان وأصيب ثالث بإصابات متعددة بعد تعرضهم لحادثي دهس منفصلين في مكة، اليوم الأحد أثناء عبورهما طريق أم القرى باتجاه جدة من قبل مركبة كامري بقيادة مقيم بالطريق الرئيس بأم القرى نتج عنه مصرع مقيم سوداني الجنسية وإصابة الشخص الآخر بإصابات بليغة.

وأرجعت المصادر أسباب الحادث إلى عدم الانتباه واليقظة من الأطراف ولا يزال التحقيق جارياً.

فيما تلقت عمليات المرور بلاغًا آخر في نفس اليوم يفيد بوقوع حادث دهس لمركبة بقيادة مواطن على الدائري الثالث نتج عنه وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية أثناء قيامه بقطع الطريق دون انتباه أو أخذ الحيطة أو الحذر والعبور من أماكن غير مخصصة للمشاة.