مبيعات كبرى شركات السيارات تتراجع في 2017 مقارنة بـ2015

علي القحطاني (صدى):

تراجعت مبيعات كبرى شركات السيارات بالمملكة بشكل ملحوظ خلال العامين الما ضين ، وذلك في ظل التراجع العالمي لمبيعات شركات السيارات الكبيرة .

وكشفت تقارير اقتصادية ، عن الانخفاض الذي سجلته مبيعات شركات السيارات بين عامي 2015 و2017 ، لافتة إلى أن جميع العلامات التجارية الشهيرة في السيارات سجلت انخفاضًا كبيرًا .

وكانت مبيعات شركة ” تويوتا ” اليابانية ، قد تراجعت من 320 ألف سيارة قبل عامين في 2015 ، إلى 170 ألف سيارة خلال 2017 ، لتسجل النسبة الأعلى في الانخفاض بين علامات السيارات .

وشهدت مبيعات شركة ” هيونداي ” ، انخفاضًا من حوالي 47.5 ألف سيارة في 2015 ، إلى 21.5 ألف سيارة في العام الماضي ، بالتزامن مع انخفاض مبيعات ” جنرال موتورز ” التي تضم شيفروليه وجي مسي وكاديلاك من 76 ألف سيارة عام 2012 إلى حوالي 38 ألف سيارة خلال عام 2017 .

ويوضح الجدول التالي نسبة انخفاض المبيعات بين عامي 2015 إلى 2017 لكافة علامات السيارات الشهيرة :