الحوثيون يقررون رفع أسعار الغاز المنزلي باليمن

فهمي محمد(صدى):

قررت ميليشيات الحوثي الانقلابية فرض جرعة زيادات سعرية جديدة على مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، ليصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 5 أضعاف سعرها الرسمي، ضمن سياسة ” السوق السوداء ” التي تجني منها مليارات الريالات يوميًا.

وأكد سكان محليون في صنعاء، أن سعر أسطوانة الغاز الواحدة 2 لترا وصل إلى 5700 ريال الدولار = 475 ريالا يمنيًا، في سادس زيادة سعرية تطرأ عليها منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، حيث كان سعرها 1200 ريال.

وأوضحوا أن هذه الزيادات في المواد الأساسية تضاعف من معاناة المواطنين المعيشية، ولجوء كثير منهم إلى وسائل تقليدية بديلة باستخدام الحطب شجر مجفف، ارتفعت أسعارها هي الأخرى.