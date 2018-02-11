بالصور.. الأهلي ينهي تحضيراته لمواجة تراكتور الإيراني

ماجد محمد(صدى):

أنهى نادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة تراكتور الإيراني، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف الحساب الرسمي لنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف، وقف على الجاهزية البدنية، والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها استاد السيب الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط.

و يستعد الأهلي لمواجهة فريق تراكتور الإيراني على ملعب السيب الرياضي بمسقط غدًا الاثنين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.