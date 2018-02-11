بالصور.. مدرسة العصداء الابتدائيه تتشرف بعقد أجتماع الجمعيه العموميه للاباء

سعيد القرني(صدى):

تشرفت مدرسة العصداء الابتدائيه بعقد اجتماع الجمعية العمومية للأباء للفصل الدراسي الثاني وذلك لمناقشة الأعمال التالية :

تكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول مناقشة الأنشطة المدرسية ،وخصائص النمو التي يلقيها المرشد الطلابي جمعان سعيد جعري ، وكذلكضعف التحصيل الدراسي حيث ينقشها قائد المدرسة الأستاذ سعيد بن جمعان علي الزهراني .

وتعريف المجتمع بأهمية وحدة الخدمات الأرشادية وطريقة العمل بها القاها المشرف التربوي للخدمات الأرشادية بالمندق الاستاذ خالد حلسان الزهراني

وكذلك تفعيل خط مساندة الطفل ،وكان الاجتماع بحضور كل من قائد مدرسة العفوص القائد جمعان يحيى الزهراني ،والمرشد الطلابي بثانوية الجوفاء الاستاذ عبدالرحمن عطيه الموقد.

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم الطلاب المتفوقين .