” الفيفا ” تهدد النصر بخصم 3 نقاط

طلال الغامدي(صدى):

قال المدير الرياضي لنادي فلامنجو البرازيلي لويس أوجستو فيلوسو، إن نادي النصر مازال مهددًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخصم 3 نقاط في حال عدم دفع 13 مليون ريال، لإنهاء قضية اللاعب هيرناني دا سيلفا المحترف في صفوف النادي العالمي عام 2014.

وأضاف ” فيلوسو ” ، أنهم لن يعقدوا أي اتفاقات مع النصر بشأن مستحقاتهم، وأن موقفهم قوي ومتأكدون من حصولهم على كافة مستحقاتهم، موضحًا أن خزينة ناديه لم تتلق حتى الآن أي أموال من الجانب النصراوي على الرغم من الحكم الصادر لصالحهم من محكمة الكأس في ديسمبر الماضي، وأنه واثق من الحصول على كافة مستحقاتهم لكن المسألة ربما تستغرق بعض الوقت، وتوقع أن يحصل على كافة حقوقهم في الصيف المقبل لأن النصر تلقى تهديداً من فيفا بأنه في حالة التأخير في الدفع فسيتم خصم نقاط منهم.

ونجحت الجهود النصراوية في الفترة الماضية في تمديد المهلة التي منحت حتى 20 يناير الماضي لثلاثة أشهر مقبلة مع زيادة 5% من قيمة العقد نتيجة التأخير، قبل أن تطبق العقوبة المنصوص عليها من قبل المحكمة الدولية ” كاس ” .

ورفض محامي نادي فلامنجو ماركس ماتو، في وقت سابق جدولة المبالغ مطالباً بدفعها كاملة، مهدداً بتطبيق العقوبة والتي تبدأ بإنذار ومن ثم خصم نقاط، واستند إلى مادة الانضباط التي تنص على أنه في حال عدم تسديد النادي للمبالغ المالية المترتبة عليه توجه لجنة الانضباط إنذارا مدته شهرا، ويتبعه بعد ذلك خطاب توبيخ، ثم يتبعه تنفيذ الفقرة الثالثة التي تستوجب خصم 6 نقاط، وبعدها يحق للمحامي الرفع في تطبيق الفقرة الرابعة التي تنص على تطبيق أقوى عقوبة.

يذكر أن نادي النصر، قام بشراء عقد اللاعب البرازيلي هيرناني دي سوزا من نادي فلامنجو البرازيلي في صيف 2014.