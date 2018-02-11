الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وغيوم جزئية على مناطق بالمملكة

محمود البلوي(صدى):

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، إن هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة تخيم على الأجزاء الساحلية في المدينة المنورة ، يوم غد الإثنين .

وأشارت الهيئة ، إلى أن رياح مثيرة للأتربة تمتد إلى مناطق تبوك وحائل والقصيم ورفحا وحفر الباطن ، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من الرياض .

وأوضحت الأرصاد ، أن السماء تكون غائمة جزئيا إلى غائمة بشكل كلي على أجزاء من المملكة .

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح السطحية الذي يؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم ، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كم في الساعة .