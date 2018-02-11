هادي: تدخلات إيران في اليمن تخدم مخططاتها التوسعية

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن تدخلات إيران في بلاده والمنطقة تغذي الصراعات وإشعال الحروب الطائفية خدمة لأهدافها ومخططاتها التوسعية.

وقال هادي خلال لقائه في مدينة الرياض، رئيس لجنة الصداقة اليمنية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي ميشيل أميل وعضوي المجلس نتالي قوليه و دومينيك بايي : ” إن الشعب اليمني لن يقبل مطلقاً بتلك التدخلات لما خلفته ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني من جرائم وانتهاكات بحق الإنسانية والتعايش السلمي وشرخ النسيج المجتمعي ” .

ودعا الرئيس اليمني وفقاً ، المسؤولين الفرنسيين للوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها خاصة بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، مضيفاً أن لا مخرج لليمن من وضعها الراهن إلا بتنفيذ تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام المرتكز على المرجعيات الثلاث .