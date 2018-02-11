” الحصيني ” : توقعات بتقلبات جوية الفترة المقبلة

حمود العنزي (صدى):

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يسود طقس المملكة تقلبات جوية بالفترة المقبلة، تشمل ارتفاعًا في درجات الحرارة من 6 إلى 7درجات مما عليها عما الأن، إلا أنها تعود للانخفاض لما بين7 و10درجات مئوية.

وأضاف ” الحصيني ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل ” تويتر ” ،أنه يتوقع نشاط للرياح مثيرة للأتربة على مناطق كل من الشمالية، والغربية، والوسطى، والشرقية، من خفيفة إلى متوسطة وشبه كثيفة على الشمالية.

وحذر خبير الطقس، قائدي المركبات بتوخِّي الحذر، لاسيما غدًا الإ ثنين وبعد غدًا الثلاثاء، من أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة، وأحيانًا غزيرةعلى ” أجزاء ” من تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل،وقد تمتد نحو القصيم والشرقية خاصة شمالهما، سيعقب هذه الحالة الممطرة، حالة أخرى،أفضل منها.