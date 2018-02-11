” الجوازات ” تتيح لأصحاب العمل بإصدار هوية مقيم عبر ” أبشر “

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن إتاحة الفرصة لأصحاب العمل من إصدار أو تجديد هوية مقيم عبر خدمة ” أبشر ” ولمدة تصل سنتين.

وأوضحت المديرية، أن حامل هوية مقيم لن يستفيد من خدمات الجوازات المقدمة له في صورة إنتهاء صلاحية الإقامة مع تطبيق الغرامات المالية والعقوبة المقررة من النظام عليه.

وشددت الجوازات، على أنه يجب على المقيمين حمل ” هوية مقيم ” بشكل دائم خلال التنقل داخل المملكة مع أهمية المحافظة عليها وعدم استخدامها أو رهنها أو فقدانها بأي شكل من الأشكال.

كما قامت الجوازات بتوفير خدمة الاستعلام عن تاريخ إنتهاء صلاحية مقيم بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عبر الخدمات الإلكترونية ويعمل النظام الآلي بإرسال رسالة تذكير على الهواتف للمستفيدين المسجلين في النظام بضرورة التجديد.