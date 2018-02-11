316 مصلى وجامعًا لصلاة الاستسقاء بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة جميع الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع المحددة، والمصليات المكشوفة في المدينة والمحافظات التابعة لها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشوون الاسلامية بالمنطقة الشيخ فهد التويجري أنه تم تجهيز 316 مصلى وجامعاً داخل المدينة المنورة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لإستقبال المصلين لصلاة الاستسقاء.

وأشار الشيخ التويجري إلى أن موعد إقامة الصلاة سيكون بمشيئة الله تعالى عند الساعة السابعة وثماني عشرة دقيقة صباحاً، سائلاً الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها بالرشيدة – أيدها الله -.