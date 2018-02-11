بالفيديو.. لقطة مُضحكة بين كلاتنبرغ ومحترف الاتفاق حسين السيد

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لواقعة طريفة بين الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ ومحترف الاتفاق المصري حسين السيد، خلال مبارة الاتفاق والفيحاء.

وكان السيد قد رمى عبوة ماء تجاه الجهاز المعالج، إلا أنها ارتطمت بوجه الحكم الإنجليزي، الذي بدا متفاجئا ومتألما، ليقترب منه المحترف المصري ويحتضنه معتذرا منه.

وأبرز كلاتنبرغ كرتا أصفر بطريقة مازحة تجاه السيد، الذي بادله أيضا بردة فعل مصدومة مازحة، في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.