طقس العرب يوضح حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الرياض

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأحد، أنباء عن أن هناك عاصفة ثلجية على الرياض قريبًا، حيث حذروا فيها من تطورات في الأحوال الجوية على العاصمة خلال الأيام القادمة.

وأعرب عددًا كبيرًا من النشطاء عن تعجبهم من هذا الأمر مؤكدين أن الرياض لا تشهد العواصف الثلجية إلا نادرًا.

ومن جانبه أشار مركز طقس العرب إلى أن هذه الأخبار كاذبة، حيث إن آخر مرة شهدت فيها الرياض عواصف ثلجية تعود إلى ما قبل 50 عامًا أو أكثر.

وقال مركز طقس العرب عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لمن يسأل عن الطقس في الرياض لا يوجد إلا الغبار، مضيفًا أن الغبار وارد الأيام القادمة .