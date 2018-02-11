” بريش ” سيتولى إدارة مباراة يوفنتوس وتوتنهام

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن الحكم الألماني فيليكس بريش سيتولى إدارة المباراة التي ستجمع بين يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فيما سيدير السويدي جوناس إريكسون مواجهة بازل السويسري أمام مانشستر سيتي في ذات اليوم، ضمن مباريات نفس الدور.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الأحد عن فريقي التحكيم لهاتين المبارتين اللتين سينطلق بهما دور الـ16، بينما يعلن غداً الإثنين عن أسماء الحكام لمواجهتي ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، وبورتو أمام ليفربول، المقررتين الأربعاء.

وأضافت المصادر : وبذلك سيعود بريش، الذي بدأ التحكيم الدولي في 2007، لإدارة مباراة ليوفنتوس بعد أن انطلق تحت صافرته نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، حين توج ريال مدريد باللقب للمرة 12 في مسيرته، والثانية على التوالي، عقب فوزه على الفريق الإيطالي بنتيجة 4-1 في كارديف.