إقبال جماهيري على تذاكر لقاء ” الهلال والعين “

طلال الغامدي(صدى):

شهد الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لبيع تذاكر مباريات الهلال، اقبالا جماهيريا كبيرا، وذلك لرغبة من الجماهير في حضور مباراة الفريق أمام العين الإماراتي، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

وستكون التذاكر متاحة اليوم للجماهير عن طريق الحجز الإلكتروني، على أن يتم طرحها غدا الإثنين، وبعد غد الثلاثاء عبر منافذ البيع بملعب الجامعة.

وحدد الهلال أسعار التذاكر، لتبدأ بـ 20 ريالا للدرجة الموحدة، و35 ريالا و50 ريالا، كما ستكون أسعار الدرجة الموحدة للعائلات 35 ريالا، فيما ستكون منصة الأفراد بـ840 ريالا، ومنصة العائلات بـ630 ريالا.