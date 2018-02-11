بالصور.. فورد رانجر رابتور 2019 تنطلق بمحرك ديزل بقوة 210 حصان

متابعات(صدى):

رحبوا جميعاَ بفورد رانجر رابتور الجديدة، وهي نسخة للطرق الوعرة من الشاحنة البيك أب لتي تندرج أقل من نسخة F-150 رابتور. وقال جمال حمدي، كبير مهندسي شركة فورد بيرفورمانس: ” يسر فريق فورد بيرفورمانس أن يوسع عائلة رابتور من F-150 إلى رانجر ” . ” وكما هو الحال مع F-150 رابتور، فان رانجر رابتور تعتمد على قدرة رانجر وتحمل لمسات السيارة الاصلية بدون مشكلات ” .

كما أن محرك فورد رانجر رابتور هو محرك ديزل جديد رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يطور قوة تبلغ 210 حصان وعزم دوران 369 رطل-قدم (500 نيوتن متر)، ترسل إلى نظام الدفع الرباعي من خلال علبة تروس أوتوماتيكية ذات 10 سرعات والتي تم تطويرها من قبل فورد و جنرال موتورز.

ولتعزيز قدراتها تحمل السيارة تعليق فوكس للسفر مع نوابض تعليق خلفية، وحماية أسفل جسم السيارة بصورة اضافية، وعجلات 17 بوصة مع إطارات BF Goodrich لجميع التضاريس. كما تأتي قوة التوقف من أقراص أمامية وخلفية 332 مم. كما تأتي بصادم أمامي أكثر متانة يشتمل على مصابيح الضباب الجديدة ليد مع مداخل الهواء الوظيفية التي تقلل من مقاومة الهواء.

كما يتم زيادة خلوص السيارة الأرضي إلى 283 مم ، والأبعاد الإجمالية هي 1873 مم للارتفاع، 2180 مم للعرض 5398 مم للطول ، كما تم تطوير رانجر رابتور في مصنع الشركة في تايلاند، وتم تطويرها في أستراليا، بمساعدة فريق رابتور الأمريكي.

