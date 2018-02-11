إشبيلية يفوز بهدف في شباك جيرونا بالليجا

نواف السالم(صدى):

فاز فريق إشبيلية على ضيفه جيرونا بهدف مقابل لا شىء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، لاعب خط الوسط بابلو سارابيا،وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وحقق إشبيلية فوزه الحادي عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وتسع هزائم، فيما خسر جيرونا للمرة الثامنة مقابل ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات.