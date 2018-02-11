محافظ تثليث يكرم قادة التعليم

أبها(صدى):

كرّم محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع أمس، بحضور مدير تعليم بيشة نايف الهاجري، عدداً من قادة التعليم بالمحافظة منهم مديرو مكاتب التعليم بتثليث والأمواه نظير ما بذلوه من جهود متميزة أثناء فترة نقص الاحتياج من المعلمين والمعلمات في القطاعين .

وحث آل زميع القادة على تعزيز قيم المواطنة في نفوس النشء والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في مهنة التربية والتعليم الشريفة، مذكراً بمكانة المعلم السامية في المجتمع، مقدراً لهم جهودهم التي بذلوها لمعالجة عجز المعلمين في المدارس خلال الفصل الأول .

وكرم المحافظ مدير مكتب التعليم بتثليث عبدالعزيز عبدالله فجحان، ومدير مكتب التعليم بالأمواه متعب بن عبدالله بن فجحان، ومديرة مكتب تعليم للبنات نورة الصراط والمشرفين والقادة والإداريين المتميزين في القطاعين .

يذكر أن مركز التميز بتعليم بيشة ممثلاً بمدير المركز، قدم في صباح اليوم برنامجاً إثرائياً عن محاور التميز وجوائزه لمشرفي وقادة القطاعين .