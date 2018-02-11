بالصور.. وصول ” لكزس RX 450hL ” للولايات المتحدة إبريل المقبل

واشنطن(صدى):

يتوقع وصول سيارة لكزس الجديدة RX 450hL للتجار في الولايات المتحدة في إبريل المقبل والسيارة الهجينة ستأتي بثلاثة صفوف من المقاعد بسعر يبدأ ن 50.620 ألف دولار كموديل 2018, وستأتي بمحرك V6 بنزين سعة 3.5 لتر ومحركين كهربائيين وبما يولد قوة اجمالية تبلغ 308 حصان.

وستقدم السيارة في مستويين للتجهيز كلاهما بنظام دفع كلي بصورة قياسية، والسيارة الهايبرد ستستفيد من نظام تحكم بالمناخ ثلاثي المناطق وصف ثالث من المقاعد قابل للطي كهربائياً وكذلك صف ثاني بنفس الطريق, ومقاعد جلدية وعجلة قيادة قابلة للتعديل بصورة كهربائية ومرايا كهربائية وباب خلفي كهربائي كما ستأتي السيارة بخيارات عديدة.

وتشمل الخيارات في السيارة باقة Luxury وتضيف عجلات ألومنيوم 20 بوصة ومدخلات ملونة وتطعيمات خاصة على المقاعد ولمسات خشبية رمادية واضاءة داخلية LED بخاصية التسخين وعجلة قيادة خشبية وواقي شمس للأبواب الخلفية. أما باقة الأمان في السيارة فتتوفر بدون تكلفة اضافية وتضيف نظام ما قبل التصادم ورصد المشاة والحفاظ على المسار ومثبت سرعة ملحق برادار واضاءة عالية ذكية.

كما ستتوفر السيارة بنظم مساعدة للسائق مثل نظام رصد البقع العمياء والتحذير من حركة المرور الحلفية وشاشة بانورامية متوفرة كذلك.

