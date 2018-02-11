غدًا.. أمير مكة المكرمة يستأنف جولاته على المحافظات

نايف السالم(صدى):

يستأنف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدًا، جولاته على محافظات المنطقة بزيارة إلى القنفذة والعرضيات وأضم تعقبها في اليوم التالي زيارة إلى محافظات الليث وبحرة والجموم ، يلتقي خلالها سموه الأهالي ، ويستمع إلى مطالبهم ، فيما يرأس اجتماعات المجالس المحلية ويستعرض جوانب التنمية في تلك المحافظات.

ويرأس سموه خلال زيارته للمحافظات، التي تبدأ من القنفذة، اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة ، وبحث أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها ، كما يلتقي سموه بشكل مباشر الأهالي ويستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم .

وتهدف جولات سمو أمير المنطقة إلى تحقيق التنمية المتوازنة، حيث أثبتت تجربة الأعوام الماضية جدوى اللقاءات المباشرة بين المواطن والمسؤول ، وتحولت الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية ، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك المتعثر منها.