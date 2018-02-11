” صحة الرياض ” تُدشّن فعاليات الأسبوع الخليجي لمكافحة السرطان 2018

تركية البدر(صدى):

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأحد فعاليات الأسبوع الخليجي لمكافحة السرطان 2018 للتوعية بمخاطر المرض وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة للوقاية منه.

وتتضمن الفعاليات أنشطة وبرامج توعوية وتثقيفية داخل وخارج المنشآت الصحية بمنطقة الرياض تستهدف العاملين بالقطاع الصحي والمراجعين والمرضى وذويهم للوقاية من هذه المرض والتعامل والتعايش معه.

وأوضحت مديرة إدارة مكافحة السرطان بوزارة الصحة د/ فاتنه الطحان أن السرطان يعد من أهم أسباب الأمراض والوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة للإصابة به 14 مليون حالة ، كما تم الإبلاغ عن 8 ملايين و200 ألف حالة وفاة جراء السرطان على مستوى العالم عام 2012، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحالات بنحو 70٪ على مدى السنوات ال 20 المقبلة، وفي المقابل تشير التقديرات إلى أنه يمكن الوقاية من أكثر من 40% من مجموع حالات السرطان، مشيرة إلى أن السمنة والتدخين من أهم العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بالسرطان.

من جانبها أشارت مديرة إدارة البرامج الصحية بـ ” صحة الرياض ” د. حشمت الرويلي إلى أن المملكة سجلت خلال الفترة من 2001 وحتى 2014م تزايداً ملحوظاً في حالات الإصابة بالسرطان حسب تقديرات البرنامج الوطني للوقاية من السرطان حيث ارتفع عدد حالات السرطان المسجلة من 11456 حالة في 2008م إلى 15803 حالة في العام 2014 م. لافتة أن سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى في المملكة بنسبة 14.8% ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 11% .، وجغرافياً تحتل الرياض المرتبة الأولى على مستوى المملكة بمعدل انتشار بلغ لجميع أنواع السرطان بمعدل 92,1 لكل 100,000 من الرجال و126,4 لكل 100,000 من النساء.

وأكدت حرص المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على تفعيل برنامج مكافحة السرطان بهدف التقليل من عبء المرض علي المجتمع وتحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق توفير الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع فئات الأعمار في إطار مفاهيم الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تنفيذ العديد من حملات التوعية الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والأسواق التجارية والمنتزهات والجامعات والمدارس لأفراد المجتمع ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسرطان و الأسبوع الخليجي للسرطان للتوعية بالسرطان فبراير 2017 م بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، كما تم تدريب بعض الأطباء و كادر التمريض لتكوين فرق عمل توعوي بالقطاعات الصحية ، إضافة إلى تدريبهم للتوعية بعوامل الخطورة لمرض السرطان، وتنفيذ محاضرات بالقطاعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس الثانوية وتوزيع بروشورات وذلك برعاية من صيدليات الدواء .

وبينت أن ” صحة الرياض ” وتماشياً مع مبادرات التحول الصحي المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020 والرامية إلى تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدماً صحياً في العالم، وتحقيق أعلى مستويات الجودة ، تولي باهتمام بالغ الجانب التوعوي والتثقيفي في المجال الصحي، من خلال برامج وخطط سنوية لرفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع، وجعله شريكا رئيسًا في حماية المجتمع من الأمراض ومكافحتها.

يذكر أن الفعالية شهدت حضور الدكتور صالح فهد العثمان نائب المدير التنفيذي لمركز الخليج لمكافحة السرطان.