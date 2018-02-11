شاب يقتل صديقيه بعد قضاء نزهة ليلية سويا

الخرطوم(صدى):

أقدم شاب سوداني على قتل صديقيه رمياً بالرصاص ، بعد قضاء نزهة ليلية سوياً ، وقوات الشرطة السودانية تضبطه بمنطقة قريضة التابعة لولاية جنوب دارفور.

وأكد مصدر أمني في الشرطة السودانية في تصريحات إعلامية ، أن المتهم والمجني عليهما، كانوا قد تناولوا وجبة العشاء سويًا، وعاد كل منهم إلى منزله، غير أن المتهم عاد إليهما مرة أخرى واصطحبهما بغرض التنزُّه، ثم عاد بدونهما إلى المنزل في وقت متأخر من الليل.

و في صباح اليوم الثاني، تم العثور في العراء على جثتي المجني عليهما في منطقة خلوية مضرجتين بالدماء، وإلى جانبهما بندقيتا كلاشنكوف وجيم ثري، بالإضافة إلى جلابية ( ثوب) تخص المتهم ، الذي تم القبض عليه وجاري التحقيق معه لمعرفة سبب الجريمة .