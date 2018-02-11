أطباء يفسرون حلم لبس الفستان الأبيض بدون عريس

متابعات(صدى):

أكد أحد الأطباء النفسيين، أنه على الرغم من ان العرس يعتبر من الامور السعيدة واللحظات المميزة إلا أن رؤية فستان الزفاف في الحلم لا يحمل الخير وفيه الكثير من التفسيرات السلبية.

إليك التفسير:

للفتاة العزباء التي ترى نفسها تلبس فستاناً أبيض بدون عريس فهذا دليل على ان الفتاة صاحبة الحلم تتمنى الزواج المناسب وهي تشعر أنها في مكانة أو مرتبة غير مناسبة أو أنها على علاقة بشخص غير ملائمة.

وكذلك، فان هذا الحلم يعني أنها تعمل على حسم علاقة هامة في حياتها واتخاذ قرارات مصيرية تحدد مستقبلها.

وعن رؤية فستان الزفاف في الحلم يفسره البعض انه يجب التركيز على شكل الفستان وجماله وإذا ما كان متسخاً أو نظيفاً كلها عوامل تؤثر على طريقة تفسير الاحلام والتي يجب التنبه إليها.