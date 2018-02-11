بالفيديو.. حسن روحاني يتفاجأ أثناء خطابه بهتافات ضده
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الإيراني حسن روحانى، وهو يتفاجأ أثناء خطابه أمام الجماهير بمناسبة ذكرى ثورة الخميني ووجود هتافات ضده.
وقال روحانى، أمام حشد ضخم فى طهران ” أطلب بأن تكون السنة الأربعين للثورة العام المقبل، سنة وحدة، أطالب المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين وجميع الأحزاب والناس بالوقوف معا ” .
ووصف الحضور خطاب روحاني بالكاذب، كما طالبوا برحيل نظامه عن البلاد.
#فيديو_همسايه |#الرئيس_الإيراني #حسن_روحانى يتفاجأ أثناء خطابه أمام الجماهير بمناسبة ذكرى ثورة #الخميني بهتافات ضده حيث وصفه الحضور بالكذاب.#همسايه #آزادى_ايران #قیام_بهمن۹۶ pic.twitter.com/qtRb2FYLXD
— همسايه (@Hmsayh) February 11, 2018
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
تف على هالأشكااال الإسلام برئ منكم.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24537 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماشي عدالة