بالفيديو.. حسن روحاني يتفاجأ أثناء خطابه بهتافات ضده

طهران(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الإيراني حسن روحانى، وهو يتفاجأ أثناء خطابه أمام الجماهير بمناسبة ذكرى ثورة الخميني ووجود هتافات ضده.

وقال روحانى، أمام حشد ضخم فى طهران ” أطلب بأن تكون السنة الأربعين للثورة العام المقبل، سنة وحدة، أطالب المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين وجميع الأحزاب والناس بالوقوف معا ” .

ووصف الحضور خطاب روحاني بالكاذب، كما طالبوا برحيل نظامه عن البلاد.