فلسطينية تضع مولودًا من زوجها المعتقل من 7 سنوات

القدس(صدى):

وضعت زوجة معتقل فلسطيني من قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، مولوداً؛ حملت به عن طريق ” نطف منوية ” ، نجحت بتهريبها من زوجها ” أيوب أبو كريّم ” المعتقل داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أعوام.

وقال عزام أبو كريم، والد المعتقل، وجد الطفل، ” رُزقنا اليوم بمولود ذكر، لابني المعتقل داخل السجون الإسرائيلي، بعد أن نجحنا في تهريب النطف ” .

وعبر أبو كريم عن سعادته العارمة بـ ” الحفيد الجديد، الذي رُزق به، اليوم ” .

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.