” كبار العلماء ” توضح للمسلمين سنن صلاة الاستسقاء

عادل الحربي(صدى):

وجهت هيئة كبار العلماء ، المسلمين إلى سنة كان يتبعها النبي -صلى الله عليه وسلم- ، يوم صلاة الاستسقاء ، بالخروج للناس وتذكيرهم بالله تعالى ، داعيا الخطيب للإكثار من الدعاء .

وقالت الهيئة ، عبر حسابها الرسمي على تويتر ، ” ‏سنة فعلها النبي – صلى الله عليه وسلم – لما أجدبت المدينة، فخرج بالناس وذكرهم بالله تعالى، ويسن للخطيب أن يكثر من الدعاء وسؤال الله الغيث، وأن يأمر الناس بالتوبة إلى الله، والخروج من المظالم، والصيام، والصدقة، وترك التشاحن، ليكونوا أقرب إلى إجابة الدعاء ” .

وتابعت هيئة كبار العلماء ، في تغريدة أخرى ” ‏يسن أن يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء خاشعين متضرعين إلى الله في ثيابهم العادية؛ فإن خروجهم إلى هذه الصلاة خروج حاجة وذل لله تعالى واستكانة بين يديه سبحانه ” .