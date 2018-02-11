الداخلية تعلن عن تشكيل المجلس المحلي بمحافظة بيشة

أبها(صدى):

قرر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود اعتماد أعضاء المجلس المحلي من الأهالي لمحافظة بيشة والمراكز التابعة لها للفترة الخامسة اعتبارًا من تاريخ 4- 5- 1439هـ ولمدة أربع سنوات.

وجاء ذلك بناء على ما رفعه أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.

وهنأ محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة أعضاء المجلس المعينين متمنيًا لهم التوفيق والعمل على تنمية وتطوير محافظة بيشة والمراكز والقرى التابعة لها . مقدماً شكره لأعضاء المجلس المحلي السابقين ممن انتهت فترة عضويتهم نظير ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم السابقة في الدورة الرابعة.

وأوضح سكرتير المجلس المحلي محمد بن ناصر الشهراني أن القرار شمل التجديد لـ عبدالله بن محمد حجلا، فيما تم تعيين عدد من الأعضاء الجدد في المجلس في دورته الحالية وهم كلاً من:

المهندس. سعيد بن صالح الغامي ، المهندس.علي بن سياف آل خشيل، حمد بن منيس بن شكبان ،عبدالرحمن بن ناصر آل مشوط ‏،عبدالله بن عمير بن مشاري ،عبدالله بن محمد بن حبيان.