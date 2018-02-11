انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي عن المستجدات في جراحة البروستات

سعيد العجل(صدى):

سعياً من برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، إلى إطلاع منسوبيه على أحدث المستجدات الطبية العالمية، وتطوير وتنمية مهاراتهم، إنطلقت صباح يوم أمس السبت 24 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 10 فبراير 2018م، فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص الأول حول أحدث المستجدات العالمية في جراحة تضخم البروستات، والذي تنظمه وحدة جراحة المسالك بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين، بمركز الأمير نايف الأكاديمي بالمستشفى ، وذلك بحضور الدكتور خالد المطيري مساعد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن للشؤون الطبية، نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.

وقد بدء حفل الإفتتاح بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة المنظمة ومدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية الدكتور أنس الشهيب، ذكر خلالها أن هذا المؤتمر من ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها المستشفى لعام 2018م، والتي تضم العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وبرامج التعليم والتعليم الطبي المستمر لكافة العاملين ، وقال أن ما يميز هذا المؤتمر، أنه اللقاء العلمي الأول من نوعه بالمملكة والمخصص لمناقشة وبحث أحدث المستجدات العالمية في جراحات تضخم البروستات الحميد، وأضاف أنه سيتخلل هذا المؤتمر في يومه الأول (14) محاضرة علمية ونقاش مفتوح لنخبة من المختصين والمختصات من داخل وخارج المملكة كما أنه معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (25) ساعات تعليم طبي مستمر، كما سيتم إجراء بث تلفزيوني مباشر لإحدى العمليات إلى القاعات المخصصة، وشرح تفصيلي لمراحلها، وذلك يومي الأحد والأثنين.

من جهته بيّن الدكتور عبدالله العنزي إستشاري جراحة المسالك البولية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن اللجنة حرصت على التركيز على عدداً من المحاور الهامة والتي تهدف مشاركة الخبرات حول أحدث التقنيات والآليات العالمية للتعامل مع تضخم البروستات، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين، حيث سُيقدم عدة تقنيات هامة منها معالجة البروستات بالتجريف ثنائي القطب باستخدام الكي الجراحي، تبخير البروستات بإستخدام الليزر الأخضر، المعالجة بالأشعة التداخلية، وغيرها من التقنيات الحديثة في العلاج. كما يتخلل المؤتمر بث مباشر من غرفة العمليات إلى الحضور في القاعات المخصصة. ومن ثم قدم رئيس الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية د. رائد أزهر كلمة أشاد فيها بإحتضان المستشفى لهذا المؤتمر، وقال أن دعم هذه المناشط العلمية مسؤولية مشتركة، كما توجه بالشكر للجان العلمية والمنظمة والإدارية، وكافة المشاركين في هذا الملتقى العلمي الهام.

تلى ذلك كلمة الإفتتاح والتي القاها مساعد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن للشؤون الطبية الدكتور خالد المطيري، حيث رحب فيها بالحضور وقال أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، يأتي إنطلاقاً من إيمان المستشفى بأهمية الملتقيات العلمية وورش العمل التدريبية ومشاركة الخبرات العالمية، وما لها من أثر بالغ في الرقي بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وكذلك في إثراء الجوانب المعرفية والتطبيقية للجهاز الطبي، كما أكد أن مستشفى قوى الأمن يحرص على دفع عجلة التطوير وتحسين الخدمات، وتوفير أحدث التقنيات الطبية العالمية التي تسهم بدورها في التخفيف عن المرضى والمراجعين، وذلك في ظل ما نحظى به من دعم وإهتمام.

واختتم د.المطيري كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للضيوف المحاضرين على مشاركتهم في هذا المؤتمر واللجان المنظمة والعلمية على جهودهم متمنياً للجميع التوفيق والنجاح. كما تفضل بتقديم هداياً تذكارية للمشاركين.