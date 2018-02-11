” فلكية جدة ” : كسوف جزئي للشمس

نايف السالم(صدى):

تشهد المملكة، يوم الخميس 15 فبراير، أول كسوف جزئي للشمس هذه السنة 2018 وهو غير مشاهد بسماء المملكة والوطن العربي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن كسوف الشمس الجزئي يحدث عندما يغطي القمر جزءا من الشمس فقط ويمكن رصد ذلك بطريقة صحيحة من خلال فلتر شمسي خاص أو من خلال طرق الرصد ” الآمن ” الأخرى .

وأكد أبوزاهرة، أن كسوف الشمس الجزئي سيكون مرئيا في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا وجنوب أمريكا الجنوبية حيث سيغطى قرص الشمس خلال الكسوف الجزئي بقرص القمر بنسب متفاوتة فمثلا في القارة القطبية ” أنتاركتيكا ” سيغطى قرص الشمس بنسبة (49%) ، وفي جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية (42%) ، و جزر فوكلاند (26%) ، والارجنتين (25%) ، وتشيلي (25%) ، و الأوروغواي (8%).

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة ، أن المملكة ستشهد أول نقطة على سطح الأرض الكسوف الجزئي عند الساعة 9:55 مساء ( 6:55 م بتوقيت جرينتش) مع شروق الشمس فوق جنوب المحيط الهادي وبعد ذلك يتحرك ” شبة ظل ” القمر باتجاه الشرق على سطح الارض إلى أن يصل الكسوف الجزئي ذروته العظمى عند الساعة 11:51 ليلا ( 8:51 م بتوقيت جرينتش).

يذكر أن الكرة الأرضية تشهد 3 كسوفات جزئية للشمس هذه السنة وجميعها غير مشاهد في السعودية والوطن العربي.