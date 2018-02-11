فولكس فاجن آرتيون تنطلق في معرض شيكاغو وتبدأ مبيعاتها في نهاية 2018

واشنطن(صدى):

أظهرت فولكس فاجن أخيرا النسخة الخاصة بالولايات المتحدة من أرتيون 2019 في معرض شيكاغو للسيارات وكشفت عن تفاصيل السيارة الكوبيه بأربعة أبواب جديدة. وسيتم تزويد العملاء الأميركيين بخيار نقل الحركة الوحيد مع المحرك TSI سعة 2.0 لتر مع قوة تبلغ 268 حصان.

وستنقل الطاقة إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني سرعات، مع توفير الدفع الرباعي الكامل من 4Motion كخيار.

وتريد خليفة موديل CC جذب العملاء إلى وكلاء فولكس فاجن مع قائمة طويلة من الميزات القياسية، بما في ذلك فتح السيارة بدون مفتاح، ونظام التحكم في المناخ ثلاثي المناطق، والمصابيح الأمامية الكاملة الليد، وممتصات الصدمات القابلة للتكيف، وكاميرا الرؤية الخلفية، والتحذير من الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة الأمامية ونظام رصد النقط العمياء مع مساعد بتنبيه لحركة المرور الخلفية.

والمقصورة الداخلية زودت بمقاعد جلدية مع خاصية التسخين للمقاعد الأمامية ونظام المعلومات والترفيه بشاشة 8 بوصة مع مشغل أبل كاربلاي، واندرويد أوتو و ميرورلينك. وتشمل الخيارات مقصورة رقمية والجلود نابا، المقاعد الأمامية بخاصية التهوية، ومقعد خلفي بخاصية التسخين.

وتأتي أرتيون بقاعدة العجلات الأطول مع أكثر من خمس بوصات مقارنة مع موديل CC والذي يترجم إلى مقصورة أكثر حداثة.