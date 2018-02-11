الدفاع المدني يُغلق 12 موقعًا تجاريًا مخالفًا في حي السلي بالرياض

واس(صدى):

أغلق الدفاع المدني في منطقة الرياض 12موقعًا وأنذر 188 موقعًا ضمن حملة السلامة التي تنفذتها الإدارة العامة للدفاع المدني في حي السلي بمتابعة مدير الدفاع المدني بالرياض اللواء علي بن محمد الدعيج، ومشاركة الشركة السعودية للكهرباء، وأمانة مدينة الرياض.

وشملت الحملة المنشآت التجارية والصناعية والورش والمستودعات بحي السلي بهدف التأكيد على تطبيق الأنشطة لمتطلبات السلامة من أنظمة إطفاء وإنذار في المنشآت، والوقوف على مسببات الحوادث والعمل على الحد منها.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بالمواقع من تمديدات عشوائية لكيابل الكهرباء، إلى التخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع، واستغلال المنشأة للسكن.

وشدّد الدفاع المدني في ذلك السياق على أنه لن يستثني أي منشأة من العقاب، ولن يكون هناك تهاون مع كل المخالفين وستكون العقوبة رادعة بحقهم.