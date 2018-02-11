التعليم الأهلي بتعليم تبوك يستقبل طلبات تسجيل الطلبة السوريين واليمنيين

واس(صدى):

بدأ مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك اليوم، باستقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات الذين يحملون هوية زائر، والطلاب والطالبات السوريين واليمنيين القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة، والتأشيرات الحكومية في المدارس الأهلية والأجنبية على نفقتهم الخاصة.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري, أن طلبات التسجيل والقبول للطلاب يتم استقبالها في مقر مكتب التعليم الأهلي بالمبنى الرئيس لإدارة تعليم تبوك، و يتم استقبال طلبات تسجيل وقبول الطالبات في قسم البنات بمكتب التعليم الأهلي بمبنى الإدارات النسائية, مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مكتب التعليم الأهلي وإدارة الاختبارات والقبول لاستكمال إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات عبر نظام نور ممن يحملون هوية زائر، والطلاب والطالبات السوريين واليمنيين القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة، والتأشيرات الحكومية في المدارس الأهلية والأجنبية في منطقة.