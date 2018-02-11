مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

واس(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 76 نقطة ليقفل عند مستوى 7327.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, وسوليدرتي تكافل, والتأمين العربية, وتهامة, والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية, وزجاج, والعقارية, وسافكو, وعناية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.14% و 3.27% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وبترو رابغ، والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 7.28 نقطة ليقفل عند مستوى 2985 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 215 صفقة.