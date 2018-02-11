بن دغر: يجب أن نلملم صفوفنا ونترك لوم الأطراف المتسببة

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر ، إن الشعب اليمني يجب أن يتوقف عن البحث حول الأطراف المتهمة والمتسببة في الأحداث الإرهابية الأخيرة ، ويبدأ في التوحد لمواجهة الحوثيين .

وقال ” بن دغر ” ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، ” حديث في المواجهة التاريخية مع الآخرين،في لحظات معينة قد نجد أنفسنا أمام خيارات عديدة، أخترت ومن وجهة نظري على الأقل الخيار الذي يحافظ على الموقف في مواجهة أعداء سبتمبر وأكتوبر ” .

‏وتابع رئيس الوزراء اليمني قائلا ” نحن في حاجة أن نلملم صفوف الجمهوريين، فإنهم درعنا وزادنا لاستعادة الدولة وهزيمة العدو، والمضي نحو الهدف الأسمى استعاده الدولة وبنائها على اسس اتحادية جديدة .إن كان هناك من خطأ جسيم شاركنا جميعاً في صناعته فهو في ذهابنا بخلافات الجمهوريين إلى حد القطيعة ” .

‏ودعا الشعب لتوحيد صفوفه ، قائلا ” علينا أن نلملم الصفوف دون الحاجة لتوجيه الإتهام أو اللوم لطرف من أطراف الأزمة، لو تمترسنا في مواقفنا كما كانت قبل سنوات قليلة، فنحن إنما نقدم خدمة للأئمة الجدد ولإيران في المنطقة. لأن الانشقاق في جبهات القتال سيبرز وقد يصبح حتمياً ” .

‏واستطرد في تغريدة أخرى ” نحن نتعامل باحترام مع ومعتقدات الآخرين، وكثيراً ما تكون هذه المعتقدات في تناقض تام مع ما نعتقده ونؤمن به. وعند البعض منا وممن نقف معهم على خط واحد في هذه المواجهة الكبرى بين الحق والباطل في اليمن ” .