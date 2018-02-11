بالفيديو.. ليفربول يوجه رسالة لـ ” محمد صلاح ” قبل مباراة ساوثهامبتون

نواف السالم(صدى):

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة للاعب المصري محمد صلاح، قبل مباراة ليفربول وساوثهامبتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت إدارة النادي، عبر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو لأبرز لقطات محمد صلاح مع الفريق خلال الموسم الحالي، وعلقت عليه ” نتطلع لمزيد من اللقطات الساحرة اليوم ” .

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب البريميرليج خلال الموسم الجاري، إلا أنه يمكنه الصعود للمركز الثالث، حال فوزه على ساوثهامبتون، اليوم الأحد.