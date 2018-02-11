بالصور.. ” هلال الزلفي ” يشارك بالمعرض التوعوي الشامل ” لتكن واعياً “

سعيد العجل(صدى):

ضمن المشاركات التوعوية الموجهة للمواطنين والمقيمين شارك مركز هيئة الهلال السعودي بمحافظة الزلفي بالمعرض التوعوي الشامل تحت شعار ( لتكن واعياً ) والذي جرى افتتاحه من قبل سعادة محافظ الزلفي الأستاذ مسفر بن غالب الضويحي ويستمر خلال الفترة 25 _ 29 / 5 / 1439 وتنظمه ثانوية الرياض بالزلفي وتركزت مشاركة الهيئة في هذا المعرض على العديد من الجوانب ومنها مظاهر ايجابية عند الحوادث، مظاهر سلبية عند الحوادث، ممارسات إسعافية خاطئة، ابراز دور التطوع و المتطوعين بالهيئة، شرح لطريقة التعامل مع بعض الحالات الإسعافية.

وزار سعادة محافظ الزلفي وضيوف المعرض جناح الهيئة واطلعو على ما عرض فيه واستمعو لشرح عن محتوياته والهدف من المشاركة.

وفي نهاية الزيارة شكر سعادة المحافظ المشاركين بالجناح على مشاركتهم لما لها من اثر ايجابي في سلامة الفرد والمجتمع.

