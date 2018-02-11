30 طالباً يشاركون ببرنامج توعوي للمحافظة على الأماكن العامة في الدمام

عادل الحربي(صدى):

نظمت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع مدرسة رواد السلام الأهلية مؤخراً، برنامجاً توعوياً، يهدف إلى نشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة وعدم العبث فيها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية أعدت بالتعاون مع أحد المدارس بغرب الدمام برنامج توعوي يهدف إلى نشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة وعدم العبث بها، حيث استمع 30 طالباً من الفريق الكشفي بالمدرسة، شرح لأعمال الزراعة ومراحل نمو الأشجار وكيفية زراعتها وتم ذلك بجولات ميدانية على الحدائق والساحات المجاورة.

وأشار القحطاني، إلى أنه تم توزيع الهدايا على الأطفال بأنواع من الشتلات الزراعية لشجيرات وأزهار صغيرة لزراعتها في منازلهم والاهتمام بها ورعايتها.

وأضاف أن البلدية تبادر لمثل هذه المشاركات التفاعلية خصوصاً مع طلاب المدارس لترسيخ القيم والأخلاق في المحافظة على الأشجار والزهور ورعايتها.