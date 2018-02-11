وظائف شاغرة بشركة ” مهام الخليج “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” مهام الخليج ” المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لحراس أمن للعمل في الخرج، بالرياض، وذلك في موقع ” پپ14 ” التابع لشركة الكهرباء، طبقاً للشروط التالية:

– إنهاء الاجراءات اللازمة ” بصمات – كشف ـ كفالة ـ الهوية ـ الحساب البنكي ـ المؤهل الدراسي ـ السيرة الذاتية ” .

كما أوضحت الشركة المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، وهي:

– تقدم الشركة راتب 4200 بعد خصم التأمينات الاجتماعية.

– الدوام 10 أيام و 5 أيام راحة.

– توفر الشركة السكن ـ التامين الطبي ـ 3 وجبات وكذلك غسيل ملابس.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين من خلال التواصل على جوال 0515278045 من وذلك من الساعة 1:00 ظهرا إلى الساعة 3:00 عصراً، على أن يكون أخر ميعاد للاستقبال 12/02/2018م.