بالصور.. انطلاق مناورات التمرين البحري المشترك بين المملكة وباكستان

سعيد العجل(صدى):

انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري المشترك ( نسيم البحر -١١ ) و( درع الساحل -٤) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية في الخليج العربي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي.

وأكد اللواء البحري الركن / لافي بن حسين الحربي قائد التمرين أن هذه المناورات تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية وتعزيز التعاون بين البلدين بمشاركة عدد من السفن والزوارق والطيران العمودي من الجانبين السعودي والباكستاني وأيضاً بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

ومن جانب آخر ذكر العميد البحري الركن / ساجر بن رفيد العنزي مدير التمرين أن هذه الفرضيات التي تشترك فيها مشاة البحرية والقوات الخاصة البحرية تحاكي الواقع في مسرح العمليات وفي مجال الحروب التقليدية وفي مجال مكافحة الألغام ويتخللها الرماية بالذخيرة الحية وعمليات الاعتراض والتفتيش ومكافحة القرصنة.

الجدير بالذكر أنه قد وصلت في وقت سابق السفن التابعة للقوات البحرية الباكستانية للمشاركة مع القوات البحرية الملكية السعودية في مناورات التمرين المشترك ( نسيم بحر -١١ ).

