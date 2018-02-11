” فيصل التخصصي ” تعلن عن وظائف شاغرة للمقيمن والمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

قالت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إنه يتوفر لديها 20 وظيفة صحية وإدارية، للمقيمين والمواطنين.

وأشارت إلى أن الوظائف، لحمَلة شهادات البورد والزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وجاءت الوظائف المتاحة على المسميات الأتية:

– منسق الحفاظ على الدم (الرياض).

– عالم مؤقت- الدعم الإداري لمركز الأبحاث (الرياض).

– كاتب (الرياض).

– استشاري جراحة عامة وأورام (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– مساعد سجلات طبية (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– عالم أبحاث- علم الجينوم الوظيفي المقارن (الرياض).

– كبير علماء الأبحاث السريريين/ استشاري (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

– مقدم طعام (الرياض).

– تقني تخدير (جدة).

– منسق تعليم شؤون التمريض (جدة).

– سكرتير أول (جدة).

– طبيب زائر (عدد 3 وظائف/ جدة).

وقالت إن التقديم سيكون عبر موقعها الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أبريل 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا هنا .