عادل الحربي(صدى):

أوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك فهد الطبية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الأحد، أعراض السكتة الدماغية التي يتعرض لها بعض الأشخاص.

وقال الحساب إن 70% ممن يصابون بالسكتة الدماغية يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لافتًا إلى أنه تزداد نسبة الإصابة لدى الأشخاص في سن 55 عامًا وما فوق.

وأضاف، أن أعراض السكتة الدماغية تتمثل في عدم انتظام نبضات القلب، بالإضافة إلى الإفراط في شرب الكحول، والذي يعتبر من أهم المسببات للسكتة الدماغية.