وظائف شاغرة بجامعة المجمعة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة المجمعة، عن حاجتها لعدد من الموظفين النساء والرجال؛ لشغل عدد من الوظائف في تخصصات على درجة (أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ)، في جميع الكليات التابعة للجامعة.

وجاءت الشروط كالتالي:

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

– الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– يشترط امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– أن لا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

– بالنسبة لطلب التقديم على وظيفة أستاذ وأستاذ مشارك يجب أن يكون قد حصل على الرتبة العلمية من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم.

– استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

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