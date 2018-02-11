شركة ” عبد اللطيف جميل ” تعلن عن وظائف شاغرة بمدن مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل المتحدة بالإعلان، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة، في المناطق الآتية: ” جدة – المدينة المنورة ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– Courier – Riyadh

– Courier – Dammam

– Courier – Jeddah

– Human Resources Specialist – Riyadh

– Sales Coordinator – Jeddah

– Service Center Agent – Madinah (المدينة – مسؤول خدمة العملاء)

– Service Center Agent – Jeddah (جدة – مسؤول خدمة العملاء)

– Station Manager – Riyadh

– Gateway Manager (GTS) – Riyadh

– Call Center Senior Manager – Jeddah (Female)

– Sales Executive (Account Manager) – Riyadh

– Credit Controller – Riyadh

– Service Operation Manager

– Projects Manager (Special Projects)

– QS & Cost Estimation Manager

– Call Center Agent – Jeddah (ممثل خدمة إتصال – جدة) (Females/سيدات)

– Service Center Agent – Alkharj (الخرج- مسؤول خدمة العملاء)

– Service Center Agent – Dammam (الدمام – مسؤول خدمة العملاء)

وناشدت الشركة المهتمين، الاطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط الآتي: هنا .