شركة ” عبد اللطيف جميل ” تعلن عن وظائف شاغرة بمدن مختلفة
أعلنت شركة عبد اللطيف جميل المتحدة بالإعلان، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة، في المناطق الآتية: ” جدة – المدينة المنورة ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– Courier – Riyadh
– Courier – Dammam
– Courier – Jeddah
– Human Resources Specialist – Riyadh
– Sales Coordinator – Jeddah
– Service Center Agent – Madinah (المدينة – مسؤول خدمة العملاء)
– Service Center Agent – Jeddah (جدة – مسؤول خدمة العملاء)
– Station Manager – Riyadh
– Gateway Manager (GTS) – Riyadh
– Call Center Senior Manager – Jeddah (Female)
– Sales Executive (Account Manager) – Riyadh
– Credit Controller – Riyadh
– Service Operation Manager
– Projects Manager (Special Projects)
– QS & Cost Estimation Manager
– Call Center Agent – Jeddah (ممثل خدمة إتصال – جدة) (Females/سيدات)
– Service Center Agent – Alkharj (الخرج- مسؤول خدمة العملاء)
– Service Center Agent – Dammam (الدمام – مسؤول خدمة العملاء)
وناشدت الشركة المهتمين، الاطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط الآتي: هنا .
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