ليفاندوفسكى أفضل لاعب في بولندا

نواف السالم(صدى):

حصل مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني ” روبرت ليفاندوفسكى ” اليوم الأحد، على جائزة أفضل لاعب في بولندا لعام 2017، للمرة السابعة على التوالي في مقر النادي البافاري.

كما تُوج ليفاندوفسكى بجائزة أفضل لاعب في بولندا الأسبوع الماضي، متفوقاً على نجوم ببلده مثل ” ميليك ” مهاجم نابولى، و” كريتشوفياك ” مهاجم وست بروميتش ألبيون.

حيث أحرز ليفاندوفسكى 53 هدفاً في عام 2017، وتربع على صدارة هدافي البوندزليجا برصيد 19 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، بيير أوباميانج الذي رحل إلى أرسنال الإنجليزي بالميركاتو الشتوي المنقضي.