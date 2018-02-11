طبيب ببنك الدم: هناك 4 أمراض تحرم صاحبها من التبرع بالدم مدى الحياة

نايف السالم(صدى):

قال طبيب في بنك الدم المركزي في مكة المكرمة الدكتور محمد خيري، أن هناك 4 أمراض تحرم المصاب بها من التبرع بدمه مدى حياته، لأنها تؤثر على الصحة العامة.

وأوضح ” خيري ” أن تلك الأمراض هي: أمراض القلب المزمنة، والسكري تحديدًا عند تناول المريض إبرة الأنسولين البقري، وأيضًا أمراض الربو المزمنة والأمراض السرطانية.

وأكد ” خيري ” أن تلك الأمراض المزمنة تؤثر على الصحة العامة للمتبرع، مشيرًا إلى أن التبرع ينقل الدم من شخص سليم معافى إلى آخر مريض بحاجة للدم، لافتًا إلى أن هناك 3 اختيارات للتبرع بالدم، أبرزها التبرع بالدم الكامل ويتم كل 60 يوما، ويشترط ألا يزيد على 5 مرات سنويًا.

وأضاف أن ذلك يشمل 4 مكونات وهي: البلازما والصفائح وكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء، أو التبرع بالبلازما، ويتم كل 30 يومًا، كما يشترط ألا يزيد على 24 مرة سنويًا، أو التبرع بالصفائح المركزة، وهي الأكثر شيوعًا، ويتم ذلك كل 3 أيام أو 14 يوما، حسب مؤهلات المتبرع.

وذكر ” خيري ” أن هناك أدوية لعلاج أمراض مؤقتة في حال أخذها لفترات معينة لا يسمح للتبرع بالدم فيها، وهي أدوية الأسبرين مع التدخين، حيث يشترط التبرع بعد 48 ساعة، بالإضافة إلى أدوية تضخم البروستاتا، وهي علاجات تمنع التبرع لمدة من سنة إلى 3 سنوات.

وتابع ” خيري ” أن من بين تلك الأدوية أيضًا أدوية علاج أمراض الصدفية؛ فبعض علاجاتها تمنع التبرع لمدة سنة أو إلى مدى الحياة، وأخيرًا أدوية حبوب الشباب التي تمنع التبرع لمدة سنة، لأنها قد تسبب للحوامل تشوهات في الأجنة.