وظائف شاغرة لدى 6 شركات بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن توفر عدد من الوظائف للرجال في 6 شركات بالقطاع الخاص.

وقالت الغرفة إن الشركات هي: فرع شركة اكواليا – فندق الفيصلية – معهد وطن التعلم للتدريب – الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة(أمنكو) – مؤسسة صحراء ستار للمقاولات – شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية.

وأشارت إلى أن الوظائف المتوفرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة والشهادة الابتدائية.

وجاءت الوظائف على المسميات الأتية:

– موظف استقبال.

– محاسب.

– موظف علاقات عامة.

– مدير مناوب.

– مدير مبيعات.

– منسق تدريب.

– مقدم طعام.

– مساعد طاهي.

– موظف سنترال.

– مسؤول علاقات عامة وتسويق.

– مشرف تدريب.

– حارس أمن.

– موظف استقبال فندقي.

– مندوب علاقات حكومية.

– سائق شاحنة.

– سائق سطحة.

وأوضحت أنه سيتم إجراء المقابلات بمركز التدريب والتوظيف في مقر غرفة الرياض– شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

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وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]).